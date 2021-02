João Cancelo e Bernardo Silva, jogadores do Manchester City, integram o onze ideal, elaborado pela SofasScore, referente à 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os dois jogadores portugueses participaram ativamente na vitória sobre o Borussia Monchengladbach por 2-0: Cancelo assistiu Bernardo para o 1-0 e Bernardo fez o passe para o segundo golo da equipa de Pep Guardiola, apontado por Gabriel Jesus.

Kylian Mbappé, que fez um hat-trick na vitória do PSG em Camp Nou sobre o Barcelona, teve um 10 perfeito e só Erling Haaland (Borussia Dortmund) se aproximou mais do francês, com 9,1 pontos.

A equipa mais representada é o Real Madrid, com três jogadores: Nacho, Modric e Kroos.