Diogo Costa (FC Porto), Mehdi Taremi (FC Porto) e Marcus Edwards (Sporting) foi incluídos na equipa da semana da Fantasy da Liga dos Campeões.

Na lista não está Rafa Silva, que brilhou, com um bis, na vitória do Benfica sobre a Juventus na passada terça-feira e até está nomeado para melhor jogador (e melhor golo) da semana.

Com dois jogadores, o FC Porto é, a par do Paris Saint-Germain (Messi e Mbappé), a equipa mais representada num onze no qual cabe Edwards (como médio) e, por exemplo, Carrasco, que na última jogada do Atlético Madrid-Bayer Leverkusen falhou um penálti que custou aos colchoneros a continuidade na presente edição da Champions.

A equipa da semana na Champions

Guarda-redes:

Diogo Costa (FC Porto) – 12 pontos

Defesas:

Gonzalo Montiel (Sevilha) – 14

Matteo Gabbia (Milan) – 14

Leo Østigård (Nápoles) – 14

Andrew Robertson (Liverpool) – 14

Médios:

Serge Gnabry (Bayern) – 13

Marcus Edwards (Sporting) – 12

Yannick Carrasco (Atlético) – 12

Avançados:

Lionel Messi (PSG) – 20

Kylian Mbappé (PSG) – 16

Mehdi Taremi (FC Porto) – 14