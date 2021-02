Desconfiar sempre de uma grande equipa em crise.

Se houve lição que o Leipzig tirou da noite de terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, foi precisamente essa: que até na hora mais negra uma equipa como a do Liverpool de Jürgen Klopp pode fazer estragos a qualquer momento.

Depois de três derrotas consecutivas para a Premier League, os reds venceram o Leipzig por 2-0 num jogo marcado por dois erros que, dirá a 2.ª mão, podem vir a custar muito caro à equipa alemã.

Num duelo realizado no Puskás Arena, na Hungria - devido às restrições de circulação impostas entre Inglaterra e Alemanha - o primeiro sinal de perigo até foi do conjunto germânico. Aos 5 minutos, Dani Olmo acertou no poste direito da baliza de Alisson Becker.

Condicionado na linha defensiva, o Liverpool esteve longe de ser equilibrado defensivamente, mas fez mossa lá na frente, onde o trio Salah, Firmino e Mané funcionou como nos velhos tempos.

Aos 15 e aos 16 minutos, os ingleses estiveram perto de inaugurar o marcador: primeiro Salah; depois Firmino duas vezes. Uma à malha lateral, outra do lado de dentro num lance anulado porque a bola já tinha ultrapassado por completo na linha de fundo no momento do passe de Sadio Mané.

O intervalo chegou com ascendente do Liverpool num jogo aberto e com as duas equipas de olhos na baliza contrária e conservadorismos postos de lado.

E a etapa complementar começou como a primeira: uma grande oportunidade do Leipzig negada por Alisson no frente a frente com Nkunku.

Pouco depois, Salah colocou o Liverpool a vencer. Com um passe disparatado para a zona defensiva, Sabitzer acabou por isolar o avançado egípcio, que não desperdiçou a oferta.

Cinco minutos depois, aos 58m, novo erro grave: Mukiele enquadrou-se mal com a bola, falhou um corte e viu Mané fugir para o 2-0 dos reds.

A partir daí, houve mais Leipzig e a falta de eficácia dos alemães, a par dos erros defensivos, acabaram por explicar o resultado final.

Moribundo na Premier League, o Liverpool dá uma prova de vida da Liga dos Campeões, palco de quase tudo o que resta dos sonhos da equipa de Jürgen Klopp nesta temporada. São assim as grandes equipas: impiedosas com os erros alheios.