Foi sofrido, mas o Liverpool limpou a imagem da goleada sofrida na primeira jornada da Liga dos Campeões, em Nápoles. Esta noite, no regresso a Anfield, os reds venceram o Ajax, por 2-1.

Diogo Jota foi titular e esteve no primeiro golo da partida: aos 17 minutos, o avançado português fez o passe para Salah e o egípcio, perante Pasveer, não desperdiçou.

O empate do emblema de Amesterdão demorou dez minutos a chegar, e chegou à «bomba». Kudus, com um remate fortíssimo, bateu Alisson e restabeleceu a igualdade.

Na segunda parte, já no último fôlego, Joel Matip deu os três pontos aos pupilos de Klopp. O central saltou mais alto do que toda a gente e cabeceou para a baliza. Tadic ainda afastou a bola, mas o árbitro português, Artur Soares Dias, confirmou o golo com recurso à tecnologia da linha de baliza.

Nápoles, Liverpool e Ajax têm três pontos neste grupo A, enquanto o Rangers ainda não pontou. Italianos e escoceses, no entanto, têm um jogo a menos, pois defrontam-se esta quarta-feira.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)