Depois dos dez pontos somados nos primeiros quatro jogos da Champions, o Sporting averbou nesta quarta-feira a terceira derrota seguida na prova, ao perder fora com o Leipzig, que à entrada para a 7.ª jornada tinha perdido todos os encontros e já estava arredado da próxima fase, fosse ela os oitavos de final ou o play-off.

Um jogo no qual a equipa de Rui Borges esteve muitas vezes por cima, mas foi permeável em duas jogadas que atestaram que é na organização defensiva que ainda está muito longe do ponto ideal.

O Sporting entrou compacto no jogo e criou logo aos 3 minutos uma boa ocasião por Conrad Harder, novamente titular em detrimento de Gyökeres, ainda limitado fisicamente.

Durante o quarto de hora inicial, a equipa de Rui Borges manteve quase sempre a bola longe da baliza de Franco Israel, mas gradualmente o conjunto germânico começou a encontrar espaços, sobretudo no corredor esquerdo, por onde Raum acumulava investidas perigosas sem grande oposição.

Foi por ali que começou a ser construído o 1-0, quando aos 20 minutos Xavi Simons meteu a bola entre Fresneda e Geny Catamo, e Raum cruzou rasteiro para o desvio de Sesko.

A reação do Sporting surgiu, mas não foi imediata. Antes de o leão crescer no jogo, o Leipzig continuou a tentar explorar a falta de acerto do flanco direito leonino e aos 32 minutos Raum festejou o 2-0, que viria a ser anulado por fora de jogo posicional de Openda, que impediu Fresneda de chegar à bola.

Os minutos finais da primeira parte foram de domínio total dos homens de Rui Borges. Harder, Fresneda e Debast acumularam tentativas que esbarraram no bloco defensivo germânico e impediram que o resultado ao intervalo espelhasse justiça.

A segunda parte começou com uma bola no poste da baliza do Sporting, mas os leões retomaram o ascendente do jogo após a tripla substituição aos 55 minutos, altura em que Bragança, Morita e Gyökeres entraram para os lugares de Geny, Debast e Harder.

Se os dois primeiros deram solidez ao meio-campo e mais critério com bola, o sueco, além de tudo o que é capaz de fazer sozinho, compreende o jogo e é compreendido pelos colegas. O que ainda não acontece com o jovem atacante dinamarquês.

Aos 75 minutos, Bragança recebeu entrelinhas e lançou Gyökeres, que foi para cima de Orbán e rematou de pé esquerdo para o empate na Red Bull Arena.

Os leões tinham tempo de sobra para ainda garantir a vitória e somar três pontos que mantinham intactas as esperanças de chegar aos oitavos de final sem terem de passar pelo play-off, mas acabaram surpreendidos logo a seguir.

Numa jogada em que teve várias oportunidades para afastar a bola, o Sporting foi pouco agressivo e Poulsen, colocado em jogo por Diomande, acabou por fazer o 2-1 com mérito e sorte à mistura.

O Sporting regressa a Portugal sem pontos e adia para a última jornada, em Alvalade diante do Bolonha, o apuramento para o play-off. É à portuguesa.