Robert Lewandowski fugiu esta terça-feira a Erling Haaland no topo da lista dos melhores marcadores da Liga dos Campeões.

O avançado de 31 anos fechou a vitória do Bayern Munique em casa do Chelsea, por 3-0, e fez assim o 11.º golo em seis jogos nesta edição da Champions, contra os dez de Haaland, que bisou na semana passada, no triunfo do Dortmund ante o PSG.

A fechar o pódio dos goleadores surge Harry Kane: o capitão do Tottenham, de José Mourinho, soma nesta altura seis golos.