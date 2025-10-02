Liga dos Campeões
Champions: Mbappé distinguido como jogador da semana
Avançado do Real Madrid marcou um hat-trick frente ao Kairat Almaty
Kylian Mbappé foi eleito jogador da semana na Liga dos Campeões, depois de uma grande exibição ao serviço do Real Madrid.
O avançado francês assinou um hat-trick na goleada por 5-0 imposta ao Kairat Almaty, no Cazaquistão, garantindo assim o destaque da segunda jornada da fase de liga da competição.
Mbappé superou a concorrência de Erling Haaland (Manchester City), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt) e Rasmus Højlund (Nápoles), que bisou frente ao Sporting.
Recorde-se que na primeira jornada a distinção tinha sido atribuída a Marcus Rashford pelo grande desempenho na vitória do Barcelona sobre o Newcastle.
