Kylian Mbappé foi eleito jogador da semana na Liga dos Campeões, depois de uma grande exibição ao serviço do Real Madrid.

O avançado francês assinou um hat-trick na goleada por 5-0 imposta ao Kairat Almaty, no Cazaquistão, garantindo assim o destaque da segunda jornada da fase de liga da competição.

Mbappé superou a concorrência de Erling Haaland (Manchester City), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt) e Rasmus Højlund (Nápoles), que bisou frente ao Sporting.

Recorde-se que na primeira jornada a distinção tinha sido atribuída a Marcus Rashford pelo grande desempenho na vitória do Barcelona sobre o Newcastle.