Depois de duas derrotas nas duas primeira jornadas, o Milan somou os primeiros pontos na renovada Liga dos Campeões.

Na receção aos belgas do Club Brugge, os rossoneri impuseram-se por 3-1 num jogo em que ainda permitiram a recuperação do adversário quando esteve jogava em inferioridade numérica.

Suplente não utilizado no fim de semana na receção à Udinese, Rafael Leão voltou às opções iniciais de Paulo Fonseca num final de tarde em que o conjunto milanês se colocou em vantagem aos 34 minutos por intermédio de Pulisic num canto direto que não terá sido intencional.

Se a missão dos campeões da Bélgica já estava difícil, pior ficou quando o árbitro, após ir ao VAR, admoestou Onyedika aos 40 minutos com o cartão vermelho direto após uma falta violenta sobre Reijnders.

Apesar disso, na sequência de uma boa combinação ofensiva, Sabbe empatou o jogo em San Siro nos minutos iniciais da segunda parte.

À hora de jogo, Paulo Fonseca promoveu uma dupla alteração - tirou Rafael Leão e Loftus-Cheek, fazendo entrar Okafor e Chukwueze - e no minuto seguinte Okafor, que foi lançado para o lugar do português, descobriu Renders sozinho na área e entregou-lhe o 2-1.

Aos 71 minutos, dose dupla. Chukwuedze desequilibrou no outro flanco e serviu Reijnders, que, novamente sem marcação na área, bisou no jogo e selou a vitória do Milan.

Até final, Paulo Fonseca estreou Fransceco Camarda, jovem de 16 anos só não assinalou o primeiro jogo oficial pelo Milan com um golo porque foi apanhado em fora de jogo pelo VAR.

O Milan sai dos zeros na fase de Liga da Champions e tem agora três pontos, os mesmos do Club Brugge.