Praticamente dois anos depois, o Newcastle voltou a vencer na Liga dos Campeões. Na Bélgica, goleou o Union St. Gilloise por 4-0, somando os primeiros pontos na fase regular da prova.

Ao intervalo, os Magpies já venciam por 2-0, graças aos golos de Nick Woltemade, com um desvio subtil de uma bola remata por Sandro Tonali (17m), e de Anthony Gordon, de penálti (44m).

Na segunda parte, uma mão descortinada pelo VAR pouco depois da hora de jogo abriu caminho ao bis de Gordon da marca dos 11 metros e para o terceiro golo do avançado internacional inglês nesta edição da Champions.

Aos 81 minutos, os recém-entrados William Osula e Harvey Barnes cozinharam o quarto golo dos ingleses, numa transição rápida concluída com sucesso por Barnes após excelente assistência do avançado dinamarquês.

Na próxima jornada da fase de liga da Champions o Newcastle recebe o Benfica, a 21 de outubro.