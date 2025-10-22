O Sporting defronta nesta quarta-feira o Marselha em busca de chegar aos 6 pontos na fase de liga da Champions e dar um passo importante rumo ao objetivo mínimo do apuramento para o play-off da prova.

A partir das 20h00, a bola começa a rolar no Estádio José Alvalade, num jogo marcado pelo reencontro de Luis Suárez com a equipa que representou na primeira metade da época 2022/23.

É certo que Rui Borges fará algumas alterações comparativamente com o jogo diante do Paços de Ferreira no passado sábado. Da baliza, passando pela defesa, meio-campo e ataque, todos os setores deverão ter mexidas.

ONZE PROVÁVEL DO MARSELHA: Rulli; Pavard, Balerdi, Nayef Aguerd e Emerson Palmieri; Matt O’Riley e Hojbjerg; Mason Greenwood, Angel Gomes e Igor Paixão; Aubameyang.