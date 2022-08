A 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões ficou concluída nesta quarta-feira.

Além do Dínamo Kiev-Sturm Graz (1-0), duelo do qual sairá o adversário de Benfica ou Midtjylland no play-off, realizaram-se mais quatro partidas, sendo que em três delas registaram-se resultados dilatados que podem já ter resolvido as respetivas eliminatórias.

Os resultados:

Bodo/Glimt-Zalgiris-Vilnius, 5-0

Qarabag-Ferencváros, 1-1

Maccabi Haifa-Apollon Limassol, 4-0

Estrela Vermelha-Pyunik, 5-0