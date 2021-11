Três portugueses e um jogador do Benfica integram a equipa da 4.ª jornada da Liga dos Campeões.

Autori de um bis na goleada do Sporting ao Besiktas, Pedro Gonçalves arrecadou 18 pontos na Fantasy, tantos como Robert Lewandowski, que foi eleito o jogador da semana à frente do avançado dos leões e de Cristiano Ronaldo, também surge na equipa da semana depois de ter bisado no empate do Manchester United com a Atalanta.

Na lista está ainda outro português: João Cancelo, que esteve em destaque na vitória do Man City sobre Club Brugge por 4-1.

Destaque ainda a presença de Odysseas Vlachodimos. O jogador do Benfica sofreu cinco golos diante do Bayern Munique (três de Lewandowski), mas defendeu uma grande penalidade e foi o guarda-redes mais pontuado.

Some big points hauls on Matchday4! 🦾



