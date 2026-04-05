O Sporting já encaixou 79,58 milhões de euros com a prestação na presente edição na Liga dos Campeões e pode fazer história diante do Arsenal em vários sentidos.

Pelo puramente desportivo, que consiste no primeiro apuramento dos leões para uma meia-final da competição, mas também pelo lado financeiro.

Até agora, a equipa portuguesa que mais dinheiro ganhou numa edição da Champions foi o FC Porto: na época 2018/19, o conjunto então orientado por Sérgio Conceição despediu-se nos quartos de final da prova com 80,61 milhões de euros.

Para ultrapassar o recorde do FC Porto, o Sporting está «condenado» a eliminar o Arsenal. Se conseguir o clube leonino soma 15 milhões de euros ao encaixe financeiro já garantido, pulverizando assim o registo dos dragões.