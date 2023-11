A 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões ficou concluída nesta quarta-feira e terminou com seis das 16 vagas dos oitavos de final preenchidas.

Depois de na terça-feira o campeão europeu Manchester City e o Leipzig, ambos do Grupo G, terem garantido um lugar na próxima fase, foi a vez de Bayern Munique (Grupo A), Real Madrid (Grupo C) e Inter Milão e Real Sociedad, do Grupo D, avançarem também.

Nesta altura há apenas dois grupos com os apurados já conhecidos, mas apenas um no qual o primeiro classificado já encontrado: o Bayern Munique, que com a vitória nesta quarta-feira sobre o Galatasaray chegou aos 12 pontos, mais oito (!) do que os vice-líderes Copenhaga e Galatasaray e nove sobre o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Há ainda outras equipas com um pé nos «oitavos»: é o caso do Arsenal (Grupo B) ou do Nápoles, no grupo do Sp. Braga.