O Tottenham conseguiu recompor-se de um cenário bastante adverso na deslocação à Noruega e regressou a Londres com um ponto (2-2).

Em casa do Bodo/Glimt, e depois de uma primeira parte na qual viram o adversário desperdiçar uma grande penalidade (Hogh atirou por cima aos 35 minutos), os Spurs chegaram a estar a perder por 2-0, depois de dois golos de Haughe (53m e 66m).

Com o ex-Sporting Pedro Porro e João Palhinha em campo nos últimos 20 minutos, o Tottenham reduziu aos 68 por Van de Ven a passe de Porro e empatou num lance de felicidade ao minuto 89, graças a um autogolo de Gundersen.

Com este resultado, o Tottenham chega aos 4 pontos na Champions, enquanto o Bodo/Glimt soma dois.