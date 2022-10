O Tottenham recebeu o venceu o Eintracht Frankfurt, esta quarta-feira, por 3-2, em jogo da quarta jornadas do grupo D da Liga dos Campeões.

Depois do nulo de há uma semana na Alemanha, o minuto 14 trouxe uma novidade neste duelo: golos.

Kamada aproveitou o facilitismo da defensiva adversário e fez o 1-0 para o conjunto de Frankfurt.

A resposta dos spurs, no entanto, foi avassaladora. E tem dois nomes: Heung-Min Son e Harry Kane.

O primeiro empatou aos 19 minutos após um passe do segundo, antes de o próprio Kane fazer a reviravolta pouco depois, aos 28 minutos, de penálti.

Ainda na primeira parte, Son, com um grande golo de primeira, fez o 3-1 e deixou Antonio Conte mais descansado. A assistência foi de Hojbjerg.

Nos minutos finais, aos 87 minutos, Alidou reduziu para a formação germânica, mas esse golo foi insuficiente para evitar a derrota. Mais perto esteve, de resto, a equipa londrina de ampliar a vantagem. Chamado novamente à marca dos 11 metros, Kane falhou o penálti.

Com este resultado, o Tottenham assume a liderança do grupo, com sete pontos, mais um do que Sporting e Marselha. O Eintracht é último, com quatro.

