Liga dos Campeões
Há 41 min
Foden bate Carlos Forbs e é eleito jogador da semana na Champions
Avançado inglês distinguido na quarta jornada
Avançado inglês distinguido na quarta jornada
Phil Foden foi eleito o jogador da semana na Liga dos Campeões.
O avançado inglês superou a concorrência do internacional jovem português Carlos Forbs (bisou e fez uma assistência no empate a três do Club Brugge com o Barcelona), de Mikel Merino (bisou na vitória do Arsenal sobre o Slavia Praga por 3-0) e de Victor Osimhen, que rubricou um hat-trick no triunfo do Galatasaray sobre o Ajax por 3-0, nos jogos da quarta jornada da fase de liga.
Foden esteve em plano de destaque ao apontar dois dos quatro golos com que o Manchester City goleou em casa o Borussia Dortmund (4-1).
Forbs ficou no terceiro lugar, ainda atrás de Osimhen. Merino ficou em quarto lugar.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS