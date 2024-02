A UEFA divulgou esta segunda-feira a nova bola da Liga dos Campeões, que será usada na fase a eliminar da Prova Milionária, que culmina com a final, no dia 1 de junho.

A UCL Pro Ball London tem as habituais estrelas, mas é desta vez em tons de laranja. Tem ainda um design com várias referências a Londres, cidade que vai acolher o jogo decisivo – será no Estádio de Wembley.

O FC Porto, refira-se, é a única equipa portuguesa ainda em prova: vai defrontar o Arsenal nos oitavos de final, precisamente um clube de Londres.

