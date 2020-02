Frank Lampard não escondeu o desagrado pela exibição do Chelsea na derrota frente ao Bayern Munique, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em declarações à BT Sport, o técnico dos blues classificou mesmo a performance da sua equipa como «pobre».

«A exibição foi pobre, às vezes temos de ser brutalmente honestos. Eles foram melhores que nós em tudo e isso é bastante preocupante. Estou desapontado por não termos conseguido fazer mais contra eles. Temos de levantar a cabeça e trabalhar para voltar aos níveis em que queremos estar», começou por dizer.

«Se olharmos para o critério de decisão dos jogadores do Bayern, então o nosso [critério] tem de ser melhor. Se os nossos jogadores olharem para os do Bayern, vão ver onde é que precisam de trabalhar para melhorarem. Vamos jogar sempre com orgulho, mas estou preocupado com a generalidade da situação. Quão rapidamente podemos recuperar-nos para a Premier League e alcançar o nível em que queremos estar?», questionou.