O Barcelona eliminou esta terça-feira o Borussia Dortmund nos quartos de final da Liga dos Campeões e conseguiram o apuramento para as meias-finais.

A chegada às «meias» era algo que não acontecia há seis anos, desde a temporada 2018/19, na altura ainda com... Lionel Messi, melhor marcador da prova desse ano.

O Barcelona acabou por falhar o acesso à final depois de sofrer uma «remontada» do Liverpool, em Anfield, com o famoso canto de Alexander-Arnold que assistiu Origi para o 4-0, depois do triunfo em Camp Nou por 3-0.

No plantel blaugrana, para além do astro argentino, estavam jogadores como o português Nélson Semedo, Piqué, Arturo Vidal ou ainda Luís Suárez, treinados pelo espanhol Ernesto Valverde.

Esta temporada, o Barcelona vai discutir um lugar no jogo decisivo da prova milionária com o vencedor da eliminatória entre o Bayern e o Inter.