Liga dos Campeões: Newcastle-Benfica, 3-0 (crónica)
Plano encarnado ruiu após o intervalo
Era natural que, à partida para o jogo em Newcastle, Mourinho não assinasse desde logo o empate, mas depois do que viu em St. James’ Park esse não teria sido, certamente, um desfecho assim tão mau para o Benfica. A estratégia preparada só resistiu uma parte, com as Águias, que continuam sem pontuar na Champions, a voarem baixinho em terreno de Magpies durante a maioria do tempo.
Para lá do já anunciado regresso à baliza de Trubin, Mourinho recuperou Richard Ríos para o meio-campo e, bem mais surpreendente, colocou Tomás Araújo no lado esquerdo da defesa. A ideia era fechar o flanco quando o Newcastle atacava e puxar o central para o meio quando o Benfica recuperava a bola para construir a três, com António Silva e o regressado Otamendi.
No papel, o plano era interessante, mas os ingleses não se coibiram de o colocar à prova de forma insistente. Era sobretudo por ali que carregavam no ataque, com Jacob Murphy e Trippier a deixarem Tomás Araújo e Aursnes, que assumia a ala canhota encarnada nos momentos ofensivos, em constante desconforto.
No flanco oposto, porém, parecia estar o «ouro» do Benfica. A velocidade de Lukébakio era a arma perfeita para atacar o «durão» Dan Burn, e esse choque de estilos só não teve consequências práticas no resultado porque o internacional belga, primeiro, não conseguiu, isolado, ultrapassar o guarda-redes contrário (15m) e, depois, acertou com estrondo no ferro (21m).
Mas se Burn era o alvo predileto das Águias para tentar ferir o Newcastle, também o era no Newcastle para tentar ferir as Águias nas bolas paradas. Ao minuto 10, cabeceou para uma defesa apertada de Trubin, que aos 28 minutos voltou a brilhar, agora com o pé, a negar o golo a Bruno Guimarães, na sequência de um lance aéreo ganho por… Burn.
Neste intrincado jogo de equilíbrios, acabou por ser o lado esquerdo da defesa do Benfica a ceder. Numa altura em que procurava acalmar o jogo, um mau passe de Aursnes abriu caminho a um contra-ataque letal dos Magpies, que Gordon finalizou a passe de Murphy. Simples e eficaz.
Perto do intervalo, Lukébakio ainda voltou a testar os reflexos de Nick Pope, mas era o Newcastle quem estava por cima nesta fase e o início da segunda parte confirmou essa sensação de forma evidente.
Num par de minutos Miley, que sozinho na pequena área cabeceou por cima, e Jacob Murphy, num remate cruzado que Trubin defendeu brilhantemente, ameaçaram o 2-0, que surgiu aos 71 minutos.
Na sequência de um canto para o Benfica, o guarda-redes do Newcastle, Nick Pope, lançou o recém-entrado Harvey Barnes em contra-ataque. António Silva não teve a melhor das abordagens, Tomás Araújo «deu-lhe» o lado mais forte e o avançado inglês disparou para golo, perante um desamparado Trubin.
Pouco depois surgiu o bis de Barnes. Após um lance polémico na área do Benfica, em que Ríos parece ter cometido falta para penálti, o avançado fez o 3-0, finalizando uma excelente jogada desenhada entre Woltmade e Gordon.
Os últimos minutos foram penosos para os encarnados, que só não sofreram mais golos porque Trubin fez um punhado de defesas de grande nível. Um esforço inglório do guarda-redes ucraniano...
A tour de regresso a Inglaterra de Mourinho não rendeu pontos ao Benfica, que continua a zeros, na tabela da Champions e no saldo bancário da participação na fase regular da prova, esta época. Se este não era um jogo decisivo, a partir daqui às Águias só interessa somar para poderem continuar a pensar no apuramento para a fase a eliminar.
Figura: Anthony Gordon (Newcastle)
Teve o bónus, sempre interessante, de ter marcado um golo, mas a exibição do internacional inglês foi muito além desse momento. Omnipresente no ataque do Newcastle, «castigou» a adaptação de Tomás Araújo à esquerda, mas também deu apoios fundamentais na zona central do terreno. Perto do fim, assistiu para o 3-0 de Barnes. Um jogo brutal com direito a saída para os aplausos dos adeptos.
Momento: Pope lança Barnes para o 2-0 (71m)
Mesmo que o Benfica não estivesse a fazer muito para empatar, o 1-0 é sempre um resultado perigoso. O Newcastle jogou com essa pressão até aos 71 minutos, quando Nick Pope lançou, com a mão, o veloz Barnes em contra-ataque. O avançado inglês deixou toda a gente para trás e rematou para o 2-0, quebrando em definitivo a resistência encarnada.
Positivo: Trubin e Lukébakio (Benfica)
O guarda-redes impediu que o Benfica sofresse uma derrota ainda mais pesada com uma mão cheia de intervenções importantes, enquanto Dodi Lukébakio brilhou na melhor fase dos encarnados no jogo. Ficou perto de marcar em três ocasiões – com uma bola ao poste pelo meio – e deixou Dan Burn com a cabeça em água. Faltou-lhe um melhor acompanhamento.