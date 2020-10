O Manchester City venceu o Marselha em França esta terça-feira, por 3-0, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Com o português Rúben Dias a titular, o City inaugurou o marcador aos 18 minutos, por Ferrán Torres, num golo que coroou uma primeira parte de superioridade da formação de Pep Guardiola e de total inoperância dos gauleses.

No segundo tempo, o Marselha melhorou, enviou até uma bola ao poste, mas o City arrumou as contas no último quarto de hora. Já com João Cancelo em campo desde o minuto 68, o 0-2 no marcador foi apontado por Gundogan (76m), que já tinha feito golo ao FC Porto na primeira jornada.

Bernardo Silva entrou aos 78 minutos e viu já em campo o terceiro golo da equipa, que encerrou as contas. Sterling desviou para o fundo da baliza, ao minuto 81, a passe de Kevin De Bruyne.

Com este resultado, o City lidera o grupo C, com seis pontos, seguido de FC Porto e Olympiakos, com três. O Marselha de André Villas-Boas segue sem pontos, no quarto e último lugar. No outro jogo do grupo, a equipa portuguesa venceu os gregos, por 2-0.