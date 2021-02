Kylian Mbappé assinou esta terça-feira os golos 109, 110 e 111 com a camisola do PSG, tornando-se no terceiro melhor marcador da história do campeão gaulês. Para trás ficou Pedro Pauleta, que havia sido superado apenas por Edinson Cavani (200) e Zlatan Ibrahimovic (156).

Mas o hat-trick apontado ao Barcelona em pleno Camp Nou não permitiu apenas a Mbappé chegar ao pódios dos maiores goleadores dos parisienses.

O avançado de 22 anos fez algo que nunca alguém tinha feito anteriormente ao Barcelona na sua própria casa num jogo a contar para uma fase a eliminar da Liga dos Campeões: três golos.

É também preciso recuar mais de de 20 anos para encontrar alguém que tenha assinado um hat-trick aos blaugrana na Liga dos Campeões: Faustino Asprilla (Newcastle) e Andriy Shevchenko (Dínamo Kiev) eram até agora os únicos que tinha feito isso ao Barcelona nesta prova, ambos em 1997.

Refira-se ainda que o PSG tornou-se nesta terça-feira na primeira equipa a ser capaz de derrotar o Barça em Camp Nou: ao 11.º jogo e depois de dois empates e oito desaires.