Ops! Club Brugge dá os parabéns ao Marselha pelo apuramento
Precipitação do emblema belga, que achava que as contas da fase de liga da Champions já estavam fechadas, mas Trubin provou que não
Logo a seguir ao apito final do Club Brugge-Marselha (3-0), o emblema belga colocou nos ecrãs gigantes do Estádio Jan Breydel uma mensagem dirigida ao emblema francês.
«Felicitações pela qualificação, Olympique de Marseille», podia ler-se.
Apesar da derrota expressiva, o Marselha estava virtualmente apurado para o play-off no 24.º e último lugar de acesso a esta fase da Champions e a noite parecia acabar bem para os dois conjuntos que tinham acabado de se defrontar: para o Club Brugge, que precisava de vencer para subir à zona de play-off, e até para os gauleses.
Só que (detalhe importante!) no Estádio da Luz ainda se jogava o Benfica-Real Madrid e Trubin ainda foi a tempo de marcar o golo épico que apurou os encarnados e eliminou o Marselha da Liga dos Campeões.
OH NO 😬— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 28, 2026
Club Brugge congratulated Marseille on qualifying for the next round of the Champions League. The problem? Marseille had just been eliminated by a last-minute goal from Benfica in another match 👀 pic.twitter.com/x5uWiF86N6