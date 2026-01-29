Logo a seguir ao apito final do Club Brugge-Marselha (3-0), o emblema belga colocou nos ecrãs gigantes do Estádio Jan Breydel uma mensagem dirigida ao emblema francês.

«Felicitações pela qualificação, Olympique de Marseille», podia ler-se.

Apesar da derrota expressiva, o Marselha estava virtualmente apurado para o play-off no 24.º e último lugar de acesso a esta fase da Champions e a noite parecia acabar bem para os dois conjuntos que tinham acabado de se defrontar: para o Club Brugge, que precisava de vencer para subir à zona de play-off, e até para os gauleses.

Só que (detalhe importante!) no Estádio da Luz ainda se jogava o Benfica-Real Madrid e Trubin ainda foi a tempo de marcar o golo épico que apurou os encarnados e eliminou o Marselha da Liga dos Campeões.