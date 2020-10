O treinador do Olympiakos, Pedro Martins, afirmou esta segunda-feira que o FC Porto é uma «excelente equipa, bem orientada», antecipando um «jogo de grande dificuldade» com os comandados do compatriota Sérgio Conceição, na noite de terça-feira (20h00), para a segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

«Vai ser um jogo muito disputado e competitivo, se as duas equipas estiverem em condições normais, que é o que se verifica. O Olympiakos está bem e confiante. Sabemos do real valor do FC Porto», notou Martins, na conferência de imprensa de antevisão, no Estádio do Dragão, palco do duelo.

Prevendo um FC Porto «agressivo e a saber o que faz», Pedro Martins não considera que o regresso do público ao Dragão, sete meses depois, vá favorecer os azuis e brancos.

«Não vejo as coisas dessa perspetiva. Ainda bem que tem público. Estamos a precisar de adeptos para dar vida ao futebol. Futebol sem adeptos e sem paixão não faz sentido. Jogámos em ambientes muito difíceis, com 40 ou 60 mil pessoas e deram sempre grandes respostas. Tenho um grupo de trabalho experiente e capaz», sublinhou.

São esperados cerca de 3.750 adeptos, correspondentes a 7,5 por cento da lotação do Estádio do Dragão.

Pedro Martins avaliou ainda o modo como o FC Porto se pode apresentar, na antecâmara de uma jornada para a qual o conjunto helénico parte com três pontos, tal como o City. FC Porto e Marselha procuram os primeiros pontos.

«Espero características próprias das equipas do Sérgio. As duas equipas sabem perfeitamente o que vão fazer. Se alterar o sistema para um 4x4x2 ou 4x3x3, sabemos como vamos atuar. Se jogar com três defesas, também vamos saber o que temos de fazer. Em alguns períodos, o FC Porto vai assumir o jogo e, noutros momentos, vamos ser nós», projetou.