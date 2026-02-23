O defesa-central Dean Huijsen e o médio Fede Valverde estão em dúvida, no Real Madrid, para o jogo com o Benfica, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Huijsen tem uma lesão muscular no gémeo de perna direita, que o obrigou a falhar o jogo de sábado do campeonato, na derrota fora com o Osasuna (2-1), desaire que custou a liderança da LaLiga à equipa madrilena.

Nesse jogo, também o uruguaio Fede Valverde apresentou queixas e teve de ser substituído, com o treinador Alvaro Arbeloa a ter em dúvida os dois jogadores para o jogo da Champions.

Segundo fontes do clube à agência EFE, Valverde não está a 10 por cento, mas já fez testes físicos e a equipa técnica espera que o médio possa ser opção no jogo agendado para quarta-feira no Estádio Santiago Bernabeu (20h00).

Ausentes no treino estiveram também os lesionados Eder Militão, Jude Bellingham e Dani Ceballos, mas a boa notícia é o regresso do brasileiro Rodrygo, que realizou a sessão de treino ao mesmo ritmo dos companheiros, mas falhará o jogo com o Benfica, devido a castigo.

O treinador merengue deverá voltar a apostar na titularidade de Trent Alexander-Arnold (com o Osasuna foi suplente utilizado) e na de Antonio Rüdiger, que não saiu do banco em Pamplona, poupanças que custaram caro diante do Osasuna.

Caso não possa contar com Dean Huijsen, Arbeloa deverá decidir entre Asencio ou David Alaba, mantendo-se a possibilidade, ainda com a dúvida de Valverde, de repetir quase na totalidade o 11 inicial do jogo da primeira mão, que o Real venceu por 1-0.

O jogo de quarta-feira, que determinará quem segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões, terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic.