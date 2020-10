Borussia Monchengladbach e Real Madrid empataram esta terça-feira, 2-2, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

A dupla composta por Alassane Plea e Marcus Thuram, que tantos estragos fez em 2019/2020 nas defesas contrárias, surgiu de novo em evidência nesta noite europeia. O primeiro assistiu e o segundo bisou: os golos aos 33 e 57 minutos deixaram os comandados de Marco Rose a vencer por 2-0.

Essa vantagem manteve-se até bem perto do final, mas o Real Madrid, o clube mais titulado na principal competição europeia, fez valer o seu estatuto e a crença na recuperação trouxe frutos ao minuto 87.

Foi nessa altura que Benzema emendou na área de forma acrobática, de costas para a baliza, assinando o 2-1. No último suspiro, o ex-FC Porto Casemiro fez o 2-2 final.

O resultado mantém o Shakhtar, treinado por Luís Castro, na liderança isolada do grupo, com quatro pontos. O Borussia tem dois, tal como o Inter. O Real tem um. Na Ucrânia, horas antes, houve nulo entre a equipa do técnico português e o Inter.