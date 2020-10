Shakhtar Donetsk e Inter de Milão empataram esta terça-feira sem golos no Estádio Olímpico de Kiev, em jogo da segunda jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Depois de vencer o Real Madrid em Espanha, a equipa comandada por Luís Castro somou mais um ponto frente a um dos candidatos teoricamente mais fortes a seguir em frente. Um desfecho, de resto, bem distinto dos 5-0 com que os italianos venceram a equipa laranja, na meia-final da Liga Europa da época 2019/2020, há cerca de dois meses.

Com este resultado, o Shakhtar vai continuar em zona de apuramento no grupo. Tem quatro pontos, para dois do Inter. Esta noite, joga-se ainda o Borussia Monchengladbach-Real Madrid. Os alemães têm um ponto e os espanhóis zero, pelo que só uma vitória da formação germânica impede a liderança isolada ao Shakhtar.