O Atlético de Madrid perdeu com o Chelsea (0-1) na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em encontro realizado em casa emprestada, em Bucareste, na Roménia.



No final do encontro, Diego Simeone foi confrontado com a estratégia defensiva que apresentou, sem resultados práticos: «Não sei do que é que estavam à espera. Cada um pode opinar livremente. Nós procurávamos, através da ordem e do talento, o perigo depois de recuperar a bola.»



«As opiniões são válidas. Entendemos que devíamos disputar o jogo da forma que viram. Faltou-nos mais precisão depois de recuperar a bola para segurar o jogo. Não houve ocasiões de golo, por momentos conseguimos controlar o ataque deles e faltou-nos maior ligação e precisão na saída», insistiu o técnico.



O Atlético lidera a Liga espanhola mas atravessa um período de resultados negativos. «Estamos num momento de dificuldade, essa é a realidade, mais na base dos resultados do que de aquilo que se passa em campo. Temos de trabalhar e melhorar. Neste momento, eles têm uma vantagem na eliminatória, mas confio na minha equipa», concluiu Simeone.