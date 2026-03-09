A comitiva do Sporting já aterrou em Bodo, na Noruega, onde na quarta-feira defronta o Bodo/Glimt para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A viagem, desde Lisboa, durou cerca de sete horas e à chegada os leões encontraram temperaturas a rondar os cinco graus.

Na terça-feira, por volta das 17h00 portuguesas, o plantel leonino realiza o habitual treino de adaptação ao piso, que no caso do Aspmyra Stadium é sintético.

Um pouco antes, às 16h15, Rui Borges e um jogador fazem a antevisão ao encontro em conferência de imprensa.

O Bodo/Glimt-Sporting está agendado para as 20h00 de quarta-feira e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.