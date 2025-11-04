VÍDEO: Liverpool supera «gigante» Courtois para vencer o Real Madrid
Só Mac Allister conseguiu bater o guarda-redes dos «Merengues» no triunfo por 1-0 dos ingleses
Só Mac Allister conseguiu bater o guarda-redes dos «Merengues» no triunfo por 1-0 dos ingleses
Crise, qual crise? Depois de seis derrotas em sete jogos, o Liverpool, que vinha de uma boa vitória frente ao Aston Villa para a Premier League, somou o segundo triunfo consecutivo e fez o Real Madrid voltar a terra. E se os Reds ganharam apenas pela margem mínima (1-0) foi por culpa de uma exibição monstruosa de Courtois na baliza da equipa espanhola.
O Real Madrid chegou a Anfield Road com 13 vitórias em 14 jogos, esta temporada, e até fechou o encontro com mais bola (61 por cento), mas no que toca a oportunidades de golo, o Liverpool deu “goleada”.
Até ao 1-0 de Mac Allister, aos 61 minutos, na sequência de um livre lateral batido por Szoboszlai, Courtois deu espetáculo na baliza dos Merengues, adiando o golo do Liverpool de forma estoica com um punhado de defesas incríveis.
Numa noite de regressos a Anfield, de Xabi Alonso mas também de Trent Alexander-Arnold, os ingleses foram uns justos vencedores. E ainda viram Courtois evitar o 2-0 com um par de grandes intervenções, nos minutos finais.
O triunfo permite ao Liverpool igualar o Real Madrid na classificação da fase liga da Champions, somando ambos nove pontos, ao cabo de quatro jornadas.