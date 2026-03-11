Apetece perguntar: por onde andava este Real Madrid? Depois de um play-off equilibrado com o Benfica na Liga dos Campeões e de vitórias modestas no campeonato, por entre um par de derrotas inesperadas, os merengues despacharam o Manchester City (3-0), no arranque dos oitavos de final da Champions, com uma primeira parte avassaladora de Federico Valverde, autor de um hat-trick. E Vinicius ainda falhou um penálti!

A noite de sonho de Valverde começou a ganhar forma ao minuto 20, quando, lançado em profundidade pelo guarda-redes Thibaut Courtois, deixou para trás O’Reilly, contornou Gigi Donnarumma e fez o 1-0.

Pouco depois, Vinicius descobriu o uruguaio entre O’Reilly e Marc Guehi (que pesadelo no Bernabéu para esta dupla…), que ampliou a vantagem merengue com um remate rasteiro e cruzado.

O momento da noite surgiu já perto do intervalo, quando Valverde, servido brilhantemente por Brahim Díaz, picou a bola sobre Guehi e “fuzilou” na cara de Donnarumma para o 3-0.

O jogo ficou decidido logo na primeira parte e na segunda o Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva no onze inicial, pouco conseguiu fazer para, pelo menos, amenizar estragos, tendo em vista a segunda mão.

Aliás, foi o Real quem mais perto ficou de tornar a marcar, aos 58 minutos, quando Vinicius Júnior viu Donnarumma defender um penálti assinalado, precisamente, por uma falta do guarda-redes italiano sobre o avançado brasileiro na área inglesa.

No dia 17 deste mês há mais, mas no estádio Etihad, onde o Manchester City procurará dar a volta a uma eliminatória que parece bem encaminhada para o Real Madrid.