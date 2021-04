O futebolista português do Liverpool, Diogo Jota, reconheceu esta segunda-feira que o Liverpool tem um «grande desafio» pela frente, contra o Real Madrid, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Vai exigir muito esforço, correr muito, lutar muito pela forma como jogar [o Real Madrid]. É uma das equipas com mais títulos nesta competição e está acostumada a estar nestas rondas», afirmou Diogo Jota, na conferência de imprensa ao jogo da primeira mão, marcado para as 20 horas desta terça-feira.

Jota diz que o Liverpool está num bom momento e que não foi afetado pelos compromissos das seleções.

«Fomos para a pausa internacional num bom momento e continuamos bem agora. Contra o Arsenal, fizemos uma grande exibição, melhor do que antes», expressou, garantindo que o seu passado como jogador do Atlético de Madrid – rival do Real – não vai influenciar como se vai sentir em campo.

«Não joguei nenhuma partida oficial com o Atlético. Não tive tempo para viver essa rivalidade. Penso no Liverpool e em mais nada», rematou.