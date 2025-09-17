Em noite de homenagem a Diogo Jota, as emoções foram ao rubro no duelo de Champions entre Liverpool e Atlético Madrid [3-2], que Virgil Van Dijk resolveu ao minuto 90+2, depois de os ingleses terem chegado ao 2-0 nos seis minutos iniciais da partida.

Mohamed Salah esteve intratável no arranque do encontro, tendo estado na génese do 1-0, apontado por Robertson, e feito o segundo golo do Liverpool, que parecia lançado para um triunfo tranquilo.

Mas, já se sabe, o Atlético Madrid de Diego Simeone não é equipa que se deixe ficar. Perto do intervalo, Marcos Llorente reduziu para a margem mínima, ele que haveria de bisar aos 81 minutos, imitando o que ali havia feito em 2020, deixando Anfield Road em estado de choque.

O Liverpool, que já tinha visto Salah ter acertado no poste aos 65 minutos, tremeu mas não caiu, acabando por carimbar o triunfo no tempo de compensação, com um golo do capitão Virgil Van Dijk.

Diego Simeone, treinador do Atlético, acabou expulso na sequência do golo, "picado" com os adeptos do Liverpool. De loucos.

No calendário dos ingleses na Liga dos Campeões segue-se o Galatasaray, enquanto os Colchoneros recebem o Eintracht Frankfurt. Os dois jogos estão agendados para o dia 30 de setembro.