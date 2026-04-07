VÍDEO: Luis Díaz marca e Bayern vence Real Madrid no Bernabéu
Alemães vão para casa com vantagem para a segunda mão da Champions
Uma final antecipada terminou com triunfo alemão. O Real Madrid recebeu o Bayern Munique para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões. No final, os alemães foram superiores (2-1), levando vantagem para a segunda mão, esta terça-feira.
O Bayern Munique entrou dominador no encontro. O Real Madrid, apesar de pouca capacidade para controlar o jogo, colecionava as melhores oportunidades do encontro.
Através de Vinicius Jr e Mbappé, os espanhóis iam aproveitando os contra-ataques rápidos para testar a atenção de Neuer, que por várias vezes respondeu ‘sim’ à chamada.
A equipa de Vicent Kompany chegou mesmo ao golo ainda antes do intervalo. Num belo desenho ofensivo, Gnabry isolou o ex-FC Porto Luís Díaz, que atirou para o poste mais distante para abrir o marcador (41m).
As equipas recolheram, portanto, para os balneários com o Bayern em vantagem no encontro.
A segunda parte começou da pior maneira para os «merengues». Carreras, ex-Benfica, perdeu a posse de bola no meio-campo defensivo. O Bayern agradeceu e aproveitou. Olise arrancou pelo lado direito e serviu Kane que, à entrada da área, atirou colocado para dilatar a vantagem (46m).
O Real Madrid continuava a ameaçar. Novamente com a mesma receita: ora Vini Jr, ora Mbappé. Tanto repetiu a dose que o golo acabou mesmo por chegar.
Pelo lado direito, o ex-Liverpool Alexander Arnold cruzou para servir Mbappé, que ao segundo poste desviou para reduzir a desvantagem (74m).
Até final foi mesmo a equipa visitante quem teve mais perto de dilatar a vantagem. Sem mais mexidas no marcador (2-1), o Bayern Munique parte, portanto, com vantagem para a segunda mão, que se joga na próxima quarta-feira, dia 15, na Allianz Arena, na Alemanha.