Paulo Futre terá pela frente, esta noite, um duelo de dividir o coração, com FC Porto e Atlético de Madrid a defrontarem-se às 20:00, num embate a contar para a Liga dos Campeões.

Vencedor da Taça dos Campeões Europeus pelo emblema da Invicta e lenda viva do clube da capital espanhola, o antigo jogador recorreu ao Street Fighter para interagir com os fãs nas redes sociais, desafiando-os a prever o resultado do jogo.