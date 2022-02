Diogo Jota foi substituído ao intervalo do Inter de Milão-Liverpool, devido a uma lesão nos ligamentos do tornozelo, explicou Jurgen Klopp no rescaldo da partida.

«O Diogo teve de sair por causa de algo nos ligamentos do tornozelo. Não sabemos exatamente o que é, mas ele podia jogar, o que talvez seja um bom sinal. Mas, ao intervalo, ele tinha o tornozelo inchado e tivemos de o substituir. Além disso, foi uma exibição adulta e estou feliz por isso», disse o técnico dos reds aos microfones da BT Sports.

Roberto Firmino entrou para o lugar do internacional português e foi decisivo para o triunfo do Liverpool em Itália (2-0), ao apontar o golo inaugural.

A pouco mais de um mês de Portugal disputar o play-off de acesso ao Mundial do Qatar, Jota deverá parar por um período de tempo ainda desconhecido.