Com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início, o Manchester City foi à Bélgica golear o Club Brugge por 5-1 na 3.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Os primeiros passos firmes de um passeio noturno do vice-campeão europeu foram dados à meia-hora de jogo por um português: Cancelo apareceu na zona do ponta de lança (designação algo abstrata numa equipa de Guardiola) e foi servido de forma exemplar pelo avançado Phil Foden, que baixou no terreno para fazer um passe teleguiado na direção do lateral.

Aos 43 minutos, depois de ter sido rasteirado na área contrária, fez de penálti o 2-0.

Os citizens foram para o intervalo com conforto no marcador e regressaram ao relvado insaciáveis. Kyle Walker assinou o terceiro ao minuto 53 a passe de Kevin de Bruyne e Cole Palmer (19 anos), nova sensação da equipa inglesa, ampliou para 4-0 aos 67 minutos quando estava em campo há apenas 141 segundos, tornando-se no inglês a precisar de menos tempo para faturar no jogo de estreia na competição.

Bernardo Silva já via de fora o resto do recital da orquestra de Pep Guardiola, que ainda consentiu o golo de honra ao conjunto belga, apontado por Vanaken aos 81 minutos.

O ex-Sporting Bas Dost, que entrou aos 79 minutos, ainda esteve perto de voltar a marcar para o Brugge, mas foi o Manchester City a voltar a marcar, levando para Terras de Sua Majestade uma mão-cheia de golos: isolado de forma exímia por Fernandinho, Mahrez bisou na partida e fixou o resultado final em 5-1 para os citizens, que passam a somar seis pontos em três jogos e voltam a colocar-se nos lugares de apuramento à fase seguinte da Champions.