O presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Joel Azevedo, confessou-se «satisfeito» com o impacto económico da gerado pela realização da final da Liga dos Campeões na cidade.

«Da nossa parte, ficámos satisfeitos e esperemos que mais eventos se realizem no Porto, porque é muito importante para a economia da cidade e para a economia futura da cidade», disse o presidente da associação.

Joel Azevedo afirma, também, que a questão do retorno económico não se prende só com o impacto imediato.

«Não é só o impacto imediato que traz, mas o impacto futuro. Por isso é que nós consideramos de enorme importância que tenha sido realizada esta final da Liga dos Campeões. Não pelo que trouxe nestes três dias, mas, sobretudo, pelo que pode vir a trazer no futuro, e precisamos de alavancas destas que promovam a nossa região, que promovam o nosso país e que, quando tudo voltar à normalidade traga cada vez mais turistas a visitar as nossas cidades», afirmou.

«São imagens e promoção de uma região, de uma cidade em relação à qual quem cá veio, provavelmente vai querer cá voltar. O Porto foi falado mais uma vez por toda a Europa por realizar a Liga dos Campeões», completou Joel Azevedo.

A final da Liga dos Campeões opôs Manchester City e Chelsea, no Estádio do Dragão. Os Blues levaram de vencida os Citizens por um golo sem resposta, apontado por Kai Havertz poucos minutos antes do intervalo.