O futebolista português Rúben Dias afirmou esta terça-feira estar «muito feliz» por chegar à final da Liga dos Campeões com o Manchester City, na sua primeira época ao serviço dos ingleses, sublinhando o «desejo que todos tiveram em vencer».

O central ex-Benfica foi titular na vitória por 2-0 ante o PSG, na segunda mão da meia-final, tendo sido eleito o homem do jogo. No rescaldo, falou também da coesão defensiva da equipa que, frisou, começa com a pressão que o compatriota Bernardo Silva e o belga Kevin De Bruyne exercem na saída do adversário.

«Penso que a melhor forma de mostrar como somos defensivamente é como começamos a pressionar na frente com o Bernardo e o Kevin. Quando o resto da equipa os vê correr como correm… pffff… é o desejo de não os deixar passar. Vemos o Bernardo defender o Neymar no meio como se fosse eu, o John [Stones], o Fernandinho ou o Kyle [Walker]. Penso que isto mostra o nosso poder», disse, em declarações à Eleven Sports.

«Estamos no topo e só os melhores chegam aí. No final das contas, é ter os extremos no sítio certo para fazer a diferença e penso que é uma questão para ambos os lados, porque eles [PSG] também têm qualidade. É ser compacto e, com a nossa organização e qualidade, pôr os nossos colegas no sítio certo para decidir», disse, em alusão ao triunfo, alcançado com dois golos de Riyad Mahrez.

Rúben Dias disse ainda que vai ver o outro jogo da segunda mão das meias-finais, na quarta-feira, entre Chelsea e Real Madrid, «pensando na final, mas só como mais um fã do futebol». Na primeira mão, em Madrid, houve empate a uma bola.