No mesmo estádio, o mesmo resultado. O sonho da Liga dos Campeões continua vivo para os azuis de Manchester.

Na Puskás Arena, em Budapeste, onde já tinha ganho por 2-0 na primeira mão, o Manchester City repetiu o resultado e eliminou o Borussia Monchengladbach nos oitavos de final da competição europeia.

À quinta época com Pep Guardiola, a quarta presença consecutiva nos «quartos» da liga milionária. Uma fase que os ingleses, com o técnico catalão, nunca superaram. Está aí mais uma oportunidade para tentarem o que tanto ambicionam.

Com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no onze inicial na capital húngara, o atual líder da Premier League não facilitou e cedo descansou e tirou as dúvidas que podiam pairar na eliminatória.

Aos 18 minutos, já havia 2-0 no marcador. Com eficácia, mas sobretudo qualidade e definição. Do passe em si ao momento em que foi feito. Da tática e dos posicionamentos dos jogadores do City, que constantemente dificultaram as marcações da equipa de Marco Rose, que sofreu a sétima derrota consecutiva entre todas as competições.

E nem mesmo com o 2-0 o City se acomodou. Foi quem esteve sempre mais perto de ampliar o resultado do jogo e da eliminatória, que acabou com o agregado de 4-0.

O minuto 12 trouxe talvez o momento do jogo e o golo número 100 do City na época 2020/2021 entre todas as competições, num remate espetacular de Kevin De Bruyne com o pé esquerdo, de fora da área. A bola beijou a trave e beijou também o marcador: 1-0 e tudo mais difícil para os germânicos.

Seis minutos bastaram para uma jogada rápida que traduziu a qualidade do Manchester City. Tudo pelo meio, a romper a equipa do Borussia, até Gundogan desviar na cara de Sommer. Começou num passe de John Stones para Phil Foden, que depois fez o resto até assistir Gundodan: deixou dois adversários para trás em velocidade, com a bola colada ao pé esquerdo até ao passe final.

Ainda na primeira parte, Kevin De Bruyne ficou perto do 3-0 num livre direto, mas Sommer desviou (35m). A resposta do Borussia surgiu num remate cruzado de Embolo, mas a bola passou a rasar o poste e saiu pela linha de fundo (41m).

Na segunda parte, um jogo controlado pelos comandados de Pep Guardiola, sempre superiores do ponto de vista coletivo, mas também individual. Com a eliminatória fechada, Guardiola fez descansar o trio português, que foi substituído. Em campo, Mahrez foi quem mais tentou o golo: uma, duas, três, quatro vezes… mas a bola dos pés do argelino não teve selo de golo. Quando teve, estava lá Sommer para evitar outros contornos de desequilíbrio ao resultado.

Este Manchester City chega aos quartos de final com sete vitórias e um empate nesta edição da prova e apenas um golo sofrido… o de Luis Díaz, na primeira jornada da fase de grupos. Ainda não é recorde – esse pertence ao Arsenal – mas são já 706 minutos (sem contar compensação) sem sofrer golos na prova.

O City junta-se ao Real Madrid, que também se apurou esta noite, bem como ao FC Porto, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Liverpool nos oito melhores.