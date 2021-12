Na última ronda da fase de grupos, o PSG venceu de forma tranquila os belgas do Club Brugge, com um bis de Kylian Mbappé e outro de Leo Messi. Já na Alemanha, o Man. City foi derrotado pelo Leipzig, por 2-1.

Em Paris, logo no segundo minuto de jogo, Mbappé aproveitou a defesa incompleta do guardião do Brugge, após cruzamento de Nuno Mendes e inaugurou o marcador.

O avançado francês teve um início arrebatador e, aos sete minutos, apontou o segundo golo no jogo, aproveitando um ótimo passe de Di María.

A noite era de Mbappé, mas Messi também quis aparecer e também marcou, após um trabalho típico do argentino. O camisola 7 dos parisienses até esteve no início da jogada com uma excelente arrancada, mas depois colocou a bola nos pés de Messi que, de fora da área, bateu Mignolet.

Já no segundo tempo, aos 68 minutos, após uma jogada de contra-ataque do conjunto belga, Mats Ritz aproveitou o espaço deixado em aberto por Nuno Mendes e reduziu o marcador.

Depois de Mbappé, também Messi bisou, aos 76 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

O Brugge até teve algumas oportunidades no segundo tempo, mas o PSG assegurou o triunfo e qualificou-se para os oitavos de final em segundo lugar.

No outro jogo do grupo A, já com tudo decidido, o Manchester City apresentou um onze inicial com várias alterações e sem portugueses em campo. Do lado do Leipzig, André Silva foi titular.

Numa Red Bull Arena vazia, Szoboszlai deu vantagem ao conjunto alemão após contornar Steffen.

Já na segunda parte, com um bom remate dentro da grande área, André Silva também colocou o seu nome na ficha de marcadores e aumentou a vantagem do Leipzig.

Seis minutos depois, Riyad Mahrez reduziu para os citizens, com um cabeceamento ao segundo poste.

Até ao final da partida, o Man. City ainda ficou reduzido a dez jogadores, após expulsão de Walker, que pontapeou André Silva junto à linha de meio campo.

O Man. City apurou-se para os oitavos de final em primeiro lugar, enquanto o Leipzig caiu para a Liga Europa.

(Imagens vídeo Eleven Sports)