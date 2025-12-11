Num português fluente, o antigo médio do FC Porto, Nico González, elogiou a vitória importante alcançada pelo Manchester City na casa do Real Madrid (2-1), para a Liga dos Campeões. «É algo que poucas equipas conseguem fazer», notou.

Em conversa com um jornalista brasileiro da TNT Sports, que ficou surpreendido com a desenvoltura do internacional espanhol a falar em português - «joguei no FC Porto», assim a explicou o jogador -, Nico mostrou-se «muito feliz e cansado» após um «jogo muito importante» para o City.

«Tínhamos perdido o último jogo na Champions e era importante (vencer em Madrid) para seguirmos nos oito primeiros (da fase regular). Na última época, vimos que isso é muito importante. Por isso, estamos muito felizes», referiu o médio, de 23 anos.

O Manchester City deu a volta ao Real Madrid, em pleno Bernabéu, venceu por 2-1 e ocupa a quarta posição da tabela classificativa da fase regular da Liga dos Campeões, com os mesmos 13 pontos de PSG e Atalanta. Quanto aos Merengues seguem no sétimo lugar, com 12 pontos.