Cinco pessoas foram detidas esta segunda-feira, devido a uma tentativa de confronto entre adeptos do Marselha e Eintracht Frankfurt, clubes que se defrontam esta noite em solo francês (20h00), a contar para a Liga dos Campeões.

A polícia de Bouches-du-Rhône, na região de Marselha, deu conta de que as detenções tiveram como objetivo travar distúrbios no centro da cidade. De acordo com o La Provence, quatro dos adeptos foram detidos por porte de arma proibida, mas não existiram quaisquer feridos ou danos.

O clube germânico tem-se notabilizado pelo apoio massivo fora de portas nos jogos europeus, tal como aconteceu, por exemplo, na deslocação a Camp Nou na temporada passada. Por isso mesmo, as autoridades gaulesas reforçaram os contingentes policiais.

Note-se ainda que Marselha e Eintracht estão inseridos no Grupo D da Champions, onde também se encontram Sporting e Tottenham. Na primeira jornada, os leões bateram os alemães por 3-0, enquanto os spurs venceram os franceses por 2-0.