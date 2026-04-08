Champions: Max Dowman faz história na vitória frente ao Sporting
Com apenas 16 anos e 97 dias, jovem estrela do Arsenal tornou-se no mais jovem a jogar os quartos de final da Liga dos Campeões
Com apenas 16 anos e 97 dias, jovem estrela do Arsenal tornou-se no mais jovem a jogar os quartos de final da Liga dos Campeões
Max Dowman, jovem estrela do Arsenal, tem vivido uma primeira época de sonho nos gunners. Na vitória frente ao Sporting, desta terça-feira, o médio de 16 anos bateu mais um recorde.
O internacional sub-19 inglês entrou aos 75 minutos, tornando-se no jogador mais jovem a jogar os «quartos» da Liga dos Campeões. Com 16 anos e 97 dias, Dowman superou Lamine Yamal, que jogou nesta fase da competição com 16 anos e 272 dias.
Max Dowman breaks another record 👶#UCL pic.twitter.com/Y2tLyJVLgY— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2026
Em novembro, o jovem prodígio do Arsenal já tinha sido o jogador mais jovem a jogar na liga milionária, com 15 anos e 308 dias. Porém, os recordes não são apenas na Champions.
Também na Premier League, em março frente ao Everton, Max Dowman tornou-se no mais jovem jogador a marcar no principal escalão inglês, superando precisamente o antigo avançado do Everton, James Vaughan.
Pela equipa principal dos londrinos, Dowman leva nesta época um golo em nove jogos.