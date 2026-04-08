Max Dowman, jovem estrela do Arsenal, tem vivido uma primeira época de sonho nos gunners. Na vitória frente ao Sporting, desta terça-feira, o médio de 16 anos bateu mais um recorde.

O internacional sub-19 inglês entrou aos 75 minutos, tornando-se no jogador mais jovem a jogar os «quartos» da Liga dos Campeões. Com 16 anos e 97 dias, Dowman superou Lamine Yamal, que jogou nesta fase da competição com 16 anos e 272 dias.

Max Dowman breaks another record 👶#UCL pic.twitter.com/Y2tLyJVLgY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2026

Em novembro, o jovem prodígio do Arsenal já tinha sido o jogador mais jovem a jogar na liga milionária, com 15 anos e 308 dias. Porém, os recordes não são apenas na Champions.

Também na Premier League, em março frente ao Everton, Max Dowman tornou-se no mais jovem jogador a marcar no principal escalão inglês, superando precisamente o antigo avançado do Everton, James Vaughan.

Pela equipa principal dos londrinos, Dowman leva nesta época um golo em nove jogos.