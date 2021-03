O avançado do FC Porto, Mehdi Taremi, defendeu esta segunda-feira que o jogo do FC Porto ante a Juventus, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, também é um jogo importante para Portugal e não só para o clube azul e branco, na ótica dos pontos para o ranking da UEFA. Por outro lado, afirmou que os grandes clubes estão habituados a jogar de três em três dias.

«Nós somos um grande clube e é normal esta situação nos grandes clubes. Para este jogo temos grande motivação e, neste momento não é só para o FC Porto, penso que é para Portugal também, é um jogo importante para Portugal, se formos à próxima ronda. Temos de ter concentração nos 90 minutos», apontou o avançado iraniano, em conferência de imprensa, antes da viagem desta tarde para Itália.

Por outro lado, Taremi depositou esperanças e confiança no plano de jogo preparado pelo treinador Sérgio Conceição, com vista a defrontar os comandados de Andrea Pirlo.

«Pensamos em ganhar o jogo, não pensamos em empatar ou perder. Nós temos um bom plano e o mister fez uma boa análise. Vamos fazer o nosso melhor, vamos para ganhar», frisou Taremi, que leva 34 jogos e 15 golos pelos dragões em 2020/2021. O seu último golo foi mesmo o que abriu a vitória na primeira mão, ante os transalpinos.

O jogador de 28 anos disse ainda que trocaria facilmente um golo seu pelo apuramento. «Quero fazer o meu melhor para a equipa, não importa se marcou ou não. Se o FC Porto ganhar este jogo ou qualquer outro, fico feliz. Farei o meu melhor, quer marque, quer não», salientou.

O Juventus-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, em Turim. A equipa portuguesa parte com vantagem de 2-1 obtida no Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.