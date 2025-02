Na véspera do reencontro com o Benfica na Liga dos Campeões, depois de ter perdido com as águias no Principado (2-3) para a fase regular, Adi Hutter, treinador do Mónaco, entregou o favoritismo na eliminatória aos encarnados, precisamente pelo triunfo em novembro passado, mas garante que a sua equipa vai «dar tudo para passar à próxima fase» da Champions.

«Preparámo-nos para poder vencer a eliminatória», salientou o técnico austríaco, lembrando a importância de «ir a Lisboa com um bom resultado» na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, esta quarta-feira, no Estádio Louis II.

O treinador, de 55 anos, salientou que «os detalhes podem ser decisivos», aludindo ao duelo da fase regular, no qual «os últimos dez minutos mudaram o jogo, com Di María a ser decisivo em alguns momentos».

Hutter dedicou grandes elogios ao internacional argentino - «é um dos melhores do mundo» - que, «assim como Otamendi, um dos melhores defesas do mundo, conquistou títulos, a Liga dos Campeões e o Mundial».

«O Benfica é uma equipa diferente sem Di María, mas ele não é o único que pode ser decisivo. O Pavlidis, por exemplo, está em grande forma. O Benfica é bom na construção, tem um bom estilo de jogo e é uma das melhores equipas da Europa nas transições. Teremos de ter cuidado para evitar cometer erros desnecessários», completou.

«Somos mais jovens e não temos tantos jogadores que tenham disputado estes jogos a eliminar na Liga dos Campeões como o Benfica, que tem mais experiência, mas estamos confiantes para defrontá-los», salientou Adi Hutter, que confirmou as ausências de Jordan Teze, Wilfried Singo e Folarin Balogun, todos devido a lesão. Por outro lado, Lamine Camara está recuperado e pode ser opção.

Mónaco e Benfica defrontam-se, esta quarta-feira (20:00), para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.