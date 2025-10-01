O Sporting joga na noite desta quarta-feira em Itália, ante o Nápoles, no Estádio Diego Armando Maradona, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Para este jogo, o Sporting já conta com o central Ousmane Diomande, embora o treinador Rui Borges tenha adiantado que o costa-marfinense não vai ser titular. Daniel Bragança e Nuno Santos são as baixas nos leões, devido a lesão.

Em relação à vitória por 1-0 ante o Estoril, no sábado, é possível – mas não expectável – que o Sporting tenha alterações no onze inicial.

O mesmo não pode dizer-se do lado do Nápoles, equipa treinada por Antonio Conte, que tem várias ausências importantes, sobretudo no setor defensivo, com três habituais titulares impedidos.

O lateral-direito Giovanni Di Lorenzo, expulso ante o Manchester City, na primeira jornada, cumpre castigo. Já os centrais Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno estão lesionados. A juntar a isto, Luca Marianucci, que fez a estreia pelo Nápoles (e logo a titular) na derrota por 2-1 ante o Milan, no domingo, não está inscrito na Liga dos Campeões. Por isso, conte deverá apostar em Beukema ao lado de Juan Jesus no centro, Miguel Gutiérrez deverá ser o lateral à esquerda e, à direita, permanecem maiores dúvidas, podendo Spinazzola ser adaptado desse lado. Na baliza também deve haver mudança, com Vanja Milinkovic-Savic, que foi titular em Manchester, a assumir de novo a posição na Champions. Assim sendo, Alex Meret, Di Lorenzo e Marianucci são saídas certas em relação ao jogo de Milão.

O Nápoles-Sporting está agendado para as 20 horas e pode ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.

