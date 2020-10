Declarações do futebolista português do Olympiakos, Rúben Semedo, à TVI24, após a derrota dos gregos ante o FC Porto, por 2-0, no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões:

«Perdemos por detalhes, acho que estivemos grande parte do jogo com muita bola, com muitas oportunidades, não conseguimos concretizar e o FC Porto foi feliz em duas vezes que chegou à baliza.»

[Detalhes:] «Acho que claramente foi isso, acho que a equipa esteve bem com bola, mas sem bola faltaram os detalhes. Temos de aprender com este jogo e não cometer os mesmos erros no futuro.»

[Segue-se o Manchester City:] «Isto é a Champions, nenhum jogo é fácil, agora vamos pensar neste jogo, no que fizermos de bem e de mal e depois já analisaremos o Manchester City.»