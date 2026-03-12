Liga dos Campeões
Champions: carrasco do Sporting no onze da semana
Sondre Fet, médio do Bodo/Glimt, entre os eleitos
Sondre Fet, médio do Bodo/Glimt, entre os eleitos
A UEFA divulgou esta quinta-feira a equipa da semana da primeira mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões. Na equipa escolhida destaque para Sondre Fet, médio do Bodo/Glimt que marcou no triunfo com o Sporting.
De resto, há três equipas com dois nomes no onze. O Galatasaray, que surpreendeu ao vencer o Liverpool, conta com dois nomes. O Real Madrid, que eliminou o Benfica nos play-off, soma também duas eleições.
Das duas goeladas desta ase resultaram, também, dois nomes para cada equipa (Bayern de Munique e Atlético Madrid).
Confira, na galeria associada, o onze da semana da Liga dos Campeões.
